قائمة بالنجوم الأكثر دخلاً على إنستغرام في 2019

2020/01/07 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر النجوم دخلاً على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث حصل على مبلغ 38.2 مليون جنيه إسترليني في 2019.ونجح رونالدو، البالغ من العمر 32 عاماً، في تحقيق أقصى استفادة من كل شخص، بربح نحو 40 مليون جنيه إسترليني.وجاء ثانياً بالقائمة التي أصدرها موقع Buzzbingo.com، ليونيل ميسي، […]

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