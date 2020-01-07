وزير الدفاع البريطاني: اذا طلب منا العراقيون المغادرة فسنتحترم ذلك


وزير الدفاع البريطاني: اذا طلب منا العراقيون المغادرة فسنتحترم ذلك
2020/01/07 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الدفاع البريطاني: اذا طلب منا العراقيون المغادرة فسنتحترم ذلك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الدفاع البريطاني: اذا طلب منا العراقيون المغادرة فسنتحترم ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links