الخامنئي يأمر برد مباشر من القوات الإيرانية على المصالح الأميركية

2020/01/07 | 19:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء، عن صدور أمر من المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي برد مباشر من القوات الإيرانية على المصالح الأميركية.وذكرت الصحيفة في خبر لها، أن “الخامنئي أمر […]

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