2020/01/07 | 19:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السورية في زيارة التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق.واستمع الرئيسان الأسد و بوتين بحسب وكالة الانباء السورية، إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سورية.وقدم الرئيس بوتين التهاني للقوات الروسية العاملة في سورية بمناسبة أعياد الميلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلاديمير بوتين يصل الى دمشق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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