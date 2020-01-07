2020/01/07 | 19:18 - المصدر: الغد برس

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اخماد حادث حريق نشب في المطعم التركي وسط بغداد

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اخماد حادث حريق نشب في المطعم التركي وسط بغداد

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