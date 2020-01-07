الإنقاذ تشكو تفرد طرف واحد بقرار سيادي يتعلق بالعراقيين كافة وتتحدث عن “دكتاتورية” الأغلبية

2020/01/07 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، إن العراق وطن موحد بتعدد مذاهبه وتنوع اديانه وقومياته، ولايمكن لمجموعة تدعي تمثيل مكون واحد رسم سياسة البلاد.وغرد النجيفي، على حسابه بموقع “تويتر”، إن “العراق وطن موحد بتعدد مذاهبه وتنوع اديانه وقومياته، واي استئثار بقرار سيادي من طرف واحد يؤثر على الجميع باسلوب فرض الامر […]

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