2020/01/07 | 19:20 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداديتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع البريطاني : نقلنا الافراد غير الاساسيين من بغداد الى اماكن اخرى ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع البريطاني : نقلنا الافراد غير الاساسيين من بغداد الى اماكن اخرى ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع البريطاني : نقلنا الافراد غير الاساسيين من بغداد الى اماكن اخرى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).