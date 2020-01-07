وزير الدفاع البريطاني : نقلنا الافراد غير الاساسيين من بغداد الى اماكن اخرى ‏

2020/01/07 | 19:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع ..

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