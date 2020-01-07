صفوي يشيد بخبرات بديل سليماني

2020/01/07 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الايرانية رحيم صفوي، ان الحرس الثوري سيبدأ مرحلة جديدة ضد ما اسماه مكافحة الارهاب الأميركي.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، ان صفوي أشار خلال رسالة تهنئة بعثها للقائد الجديد للحرس الثوري إسماعيل قاآني، الى الخبرات القيمة للأخير، خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، واثناء قيادته الفرقتين الخامسة عشرة والحادية والعشرين، مضيفا ان تلك الخبرات تؤهله لتحقيق إنجازات في المسؤولية الجسيمة والحساسة، التي سيتولاها خلفا لقاسم سليماني.

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