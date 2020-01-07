2020/01/07 | 19:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية النفوس والتجنيس التابعة لوزارة الداخلية التركية، إن مليون و180 ألفا و840 طفل وطفلة ولدوا خلال العام الماضي.وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الوزارة الأحد، أن 605 ألفا و310 طفل ولدوا خلال العام الماضي، وأن 575 ألفا و530 طفلة ولدوا خلال العام نفسه.وأضاف البيان، أن 8 آلاف و816 من المواليد أطلق عليهم اسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسماء الاكثر شهرة بين الاطفال في تركيا لعام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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