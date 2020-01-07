2020/01/07 | 19:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع مواطن غرب البصرة بانفجار لغم أثناء بحثه عن الكمأ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مواطن غرب البصرة بانفجار لغم أثناء بحثه عن الكمأ) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مواطن غرب البصرة بانفجار لغم أثناء بحثه عن الكمأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).