2020/01/07 | 19:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف مسؤولون أميركيون، أن #إدارة بلادهم بدأت بصياغة عقوبات محتملة ضد #العراق، بعد أن هدد الرئيس #دونالد_ترامب علناً بالعقوبات الاقتصادية، فيما إذا شرعت #الحكومة_العراقية بإخراج #القوات_الأمريكية.ونقلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة والبيت الأبيض يتهيأن لـفرض عقوبات على العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة والبيت الأبيض يتهيأن لـفرض عقوبات على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).