2020/01/07 | 19:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الكرواتية تقرر نقل قوتها العسكرية من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الكرواتية تقرر نقل قوتها العسكرية من العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الكرواتية تقرر نقل قوتها العسكرية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).