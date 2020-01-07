دار ودوام.. تلميذ في الناصرية يترك رسالة على باب مدرسته “المغلقة”.. (صور)

2020/01/07 | 19:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صوراً تظهر تلميذاً من أهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وهو يقف على باب مدرسته المغلقة.واظهرت الصور قيام التلميذ بكتابة عبارات مكررة “دوام” وعبارات من كتاب القراءة الخلدونية للمرحلة الابتدائية “دار” ودور”.وتشهد مدينة الناصرية احداث عنف وتظاهرات غاضبة فضلاً عن اضراب عام عن الدوام للمدارس […]

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