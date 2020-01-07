شاهد بالفيديو.. قطع جسر حيوي في بغداد وهذه الطرق البديلة

2020/01/07 | 20:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، تنويهاً بخصوص قطع جسر كراج الأمانة في بغداد، محددة الطرق البديلة.تنويه….اخواننا الأعزاء ….سيتم خلال الايام القادمة قطع جسر كراج الأمانة وعلى مرحلتين لأصلاح […]

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