2020/01/07 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- عقد مجلس الوزراء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، واتخذ قرارات عدة منها الموافقة على تسجيل المركبات “المعلاية” الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة.وقال مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “الجلسة شهدت الموافقة على استمرار صرف اجور الموظفين العاملين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة تصريف الاعمال تصدر عدة قرارات منها تسجيل مركبات “المعلاية”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة تصريف الاعمال تصدر عدة قرارات منها تسجيل مركبات “المعلاية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).