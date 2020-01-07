2020/01/07 | 20:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، عن البدء بتصدير قابلوات الكهرباء ومادة القير والاسمنت بعد ان تم تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة ان هناك خطة لتصدير السكر خلال 2020 وطرح 12 نوع جديد من الالبان والاجبان للسوق المحلية.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، ان “وزارة الصناعة طورت من واقع شركاتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة: العراق بدأ بتصدير الاسمنت وقابلوات الكهرباء والقير والسكر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعة: العراق بدأ بتصدير الاسمنت وقابلوات الكهرباء والقير والسكر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعة: العراق بدأ بتصدير الاسمنت وقابلوات الكهرباء والقير والسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).