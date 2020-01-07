2020/01/07 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: استلمنا رسالة من الجانب الاميركي تؤكد القبول بالانسحاب ثم خرجوا ليقولون إنها خاطئة

يتبع ..........

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