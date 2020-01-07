كارلوس غصن: اليابان تصدر مذكرة لاعتقال زوجة المدير السابق لشركة نيسان

2020/01/07 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اليابان مذكرة لاعتقال زوجة السجين السابق والمدير العام السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن.ويتهم غصن بالإدلاء بشهادات زائفة أمام محكمة في طوكيو في شهر إبريل/نيسان الماضي، كما يقول المحققون.وكان غصن قد فر من اليابان والتحق بزوجته في لبنان في شهر ديسمبر/كانون الأول.وقال متحدث باسم عائلة غصن إن مذكرة الاعتقال لزوجة غصن

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