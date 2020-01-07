استراليا تنوي اعدام عشرات الالاف من الجمال لشربها كميات كبيرة من المياه

2020/01/07 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية […]

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