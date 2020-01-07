انفجار عبوة صوتية قرب منزل شمالي بغداد

2020/01/07 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان عبوة صوتية انفجرت عند احد المنازل شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عبوة صوتية انفجرت قرب احد المنازل في منطقة الدولعي قرب الحرية شمالي بغداد".

واضاف ان "العبوة تسببت باضرار مادية فقط".

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