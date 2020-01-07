الحلبوسي ونظيره التركي يبحثان تفعيل الجهد البرلماني بين البلدين

2020/01/07 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، مصطفى شنطوب، تفعيل الجهد البرلماني بين انقرة وبغداد.

وقال المكتب الاعلامي، لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "محمد الحلبوسي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مصطفى شنطوب؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتابع البيان انه "جرى خلال الاتصال التأكيد على تعزيز التعاون بين العراق وتركيا في مختلف الصعد وفقا للمصالح المتبادلة، واحترام السيادة، وأهمية التعاون المشترك بين دول المنطقة؛ لمواجهة تحديات الإرهاب، من أجل تحقيق الاستقرار".

واضاف "كما بحث اللقاء تفعيل الجهد البرلماني بين البلدين في جميع القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك".

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