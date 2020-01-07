2020/01/07 | 20:19 - المصدر: الغد برس

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عبد المهدي: استلمنا رسالة من القوات الامريكية بشأن الانسحاب من ال

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عبد المهدي: استلمنا رسالة من القوات الامريكية بشأن الانسحاب من العراق وبعدها قالوا انها خطأ

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