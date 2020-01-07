الشرطة يجدد عقود لاعبي فريق السباحة

2020/01/07 | 20:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أنهت إدارة نادي الشرطة الرياضي، الْيَوْمَ الثلاثاء، كافة إجراءات تجديد تعاقدها مع لاعبي فريق السباحة استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد الذي حدّد بطولاته من قبل الأتحاد المركزي للعبة.

إذ يستعد الفريق الذي يشرف عليه الجهاز الفني المكون من محمد عبد الإله مدرباً ومحمد علي مساعداً، لبطولة أندية العراق للمتقدمين بالسباحة الأولمبية والتي ستقام فعالياتها على مسبح الشعب المغلق ، ثم المشاركة في منافسات بطولة أندية العراق للسباحة الطويلة التي من المقرر انطلاقها في بحيرة دوكان محافظة السليمانية.

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