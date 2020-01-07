صراع واشنطن وطهران ينذر بخسارة العراق لمليارات الدولار واستمرار دمار المحافظات المحررة

2020/01/07 | 20:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق مازال الحديث والسجال مستمراً، حول تبعات اغتيال قائد #فيلق_القدس الإيراني #قاسم_سليماني، ويلقي بظلاله على المشهد العراقي، وذلك بعد التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، انتقاماً […]

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