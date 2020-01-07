2020/01/07 | 20:28 - المصدر: السومرية نيوز

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عبد المهدي: تسلمنا رسالة من الجانب الاميركي تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل انها خطأ

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