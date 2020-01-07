رئيس الوزراء عبد المهدي: نتشاور للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ قرار الإنسحاب

2020/01/07 | 20:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي : نتشاور للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ قرار الإنسحاب.

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