2020/01/07 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



امر بنقل قائد حدود المنطقة الثالثة وتكليف اللواء حسين محبوبة بدلاً عنه

بغداد اليوم- ديالى

رأى القيادي في عصائب اهل الحق في ديالى عدي الخدران، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، أن قصف امريكا لقوات الحشد الشعبي على الحدود السورية سيناريو موضوع منذ إعلان الانتصار على داعش في العراق.

وقال الخدران في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (07 كانون الثاني، 2020) ضبط أكثر من 5 آلاف حبة مخدرة بحوزة مروجين للمخدرات في الموصل.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلوما

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، عن القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته وسط العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الا

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