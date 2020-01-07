2020/01/07 | 20:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت الكويتي يتوج بلقب كأس ولي العهد بعد الفوز على العربي بركلات الجزاء الترجيحية بمشاركة امجد عطوان و علاء عباس

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