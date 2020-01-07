عبدالمهدي: مهمة القوات الأجنبية في العراق انحرفت عن مسارها

2020/01/07 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبدالمهدي إن مهمة القوات الأجنبية في العراق أخذت بعدا آخر غير القضاء على "داعش"....

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