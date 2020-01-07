2020/01/07 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل وإصابة نحو 250 شخصاً في تدافع تشييع جنازة قائد فيلق القدس ظريف: سنرد على الولايات المتحدة لإنتهاكها ثلاثة مبادئ بإغتيال سليماني طهران – رزاق نامقي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أصبحت معدودة لانتهاكها مشاعر الناس وارتكابها عملا عدوانيا اسفر عن اغتيال […]

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