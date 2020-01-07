2020/01/07 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بمتهم ينوي بيع إبنته الدفاع: لا عودة لداعش والحدود ممسوكة بقوة بغداد – الزمان استبعد قائد القوات البرية في وزارة الدفاع الفريق الركن جمعة عناد عودة داعش من جديد.وقال عناد في تصريح امس أن (قوات الجيش ماسكة الحدود بقوة ومزودة بكاميرات حرارية متطورة بعد تقسيم مناطق الحدود من الأكثر الى […]

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