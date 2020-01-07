متنبىء: أمطار متفاوتة وإنخفاض بدرجات الحرارة


متنبىء: أمطار متفاوتة وإنخفاض بدرجات الحرارة
2020/01/07 | 20:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         متنبىء: أمطار متفاوتة وإنخفاض بدرجات الحرارة بغداد – عبد اللطيف الموسوي رجح متنبىء جوي تأثر طقس العراق بمنخفض جوي جبهوي يتسبب بتساقط امطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق ويؤدي الى انخفاض درجات الحرارة .

وكتب المتنبىء صادق العطية في صفحته على فيسبوك امس ان (طقس العراق يتأثر اليوم الاربعاء بمنخفض […]

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