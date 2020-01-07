ياسمين صبري تبدأ تصوير “فرصة ثانية”

2020/01/07 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: ينطلق تصوير مسلسل ياسمين صبري “فرصة ثانية” في ثاني بطولاته المطلقة نهاية الشهر الجاري في الديكور الخاص الذي يقوم بمعاينته مخرج العمل مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف جمال هاشم، ويجرى مخرج العمل جلسات مكثفة تجمع النجوم ياسمين صبري ودياب وأحمد مجدي إضافة إلى المخرج مرقس عادل،للوقوف على التفاصيل ...

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