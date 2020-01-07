2020/01/07 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحفل المجتمع العراقي بمجموعة من المتغيرات الاجتماعية وهذه المتغيرات هي انعكاس للأحداث السياسية التي مر بها العراق طوال العقود الماضية وقد ذكر الكثير من المؤرخين تفاصيل المحطات التاريخية التي عصفت فيها الاحداث الداخلية والخارجية بالاستقرار والامن في العراق فيما انبرى علماء الاجتماع لتحليل الظواهر السلوكية التي رافقت هذه الاحداث ويقف في مقدمتهم عالم الاجتماع العراقي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعادة الاعتدال !) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعادة الاعتدال !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).