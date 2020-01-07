2020/01/07 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف عبود جويعد من خلال متابعتي لنتاج الروائي صادق الجمل، التي ابتدأت من رواية (سفينة نوح الفضائية) وهي أحداث أخذت ثيماتها وافكارها من الخيال العلمي، وكذلك رواية (نيرفانا) التي تتحدث عن مسيرة الحزب الشيوعي وتجربته النضالية في البلد، و(لا الناهية) التي تنقل لنا أجواء وأماكن وشخوص بغداد الاثرية ولغتها المتفردة، ورواية (ولد تواً) التي تنقل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطاب الانساني في.. في رتاج عبد الخالق) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطاب الانساني في.. في رتاج عبد الخالق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).