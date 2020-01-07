2020/01/07 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي عن تسلمه رسالة من الأميركيين يوم امس الاثنين “موقعة” من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد وتفيد بـ”إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد”.وأكد عبد المهدي أنها كانت “رسالة رسمية في السياق الطبيعي ، وليست ورقة وقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة”، فيما أعلنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي :استلمنا رسالة اميركية تتكلم عن الانسحاب وقيل لاحقا إنها خطأ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي :استلمنا رسالة اميركية تتكلم عن الانسحاب وقيل لاحقا إنها خطأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).