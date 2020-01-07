بسبب الزخم الهائل للمشيعين.. نقل جثمان المهندس جواً إلى النجف

2020/01/07 | 20:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأف مصدر في مطار البصرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وصل قبل قليل إلى المطار وسيتم نقله الى مطار النجف الدولي، لمواراته الثرى في مقبرة وادي السلام بحسب وصيته.وقال المصدر لـ"كلكامش برس، إنه "كان من المفترض أن يمر موكب تشييع المهندس بمدينة الدير في البصرة، ومن ثم الجبايش في ذي قار وصولا الى الناصرية، ولكن بسبب الزخم الهائل للمشيعيين في المناطق التي مر بها تم تغيير خطة التشييع ونقله عبر مطار البصرة".وشيع مئات الآلاف من المواطنين في محافظة البصرة صباح اليوم الثلاثاء، ابو مهدي المهندس بعد وصول جثمانه عبر منفذ الشلامجة قادماً من إيران حيث أجري هناك فحص الحمض النووي لفصل إشلائه عن أشلاء قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بعد مقتلهما بضربة جوية امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي.

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