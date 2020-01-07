2020/01/07 | 21:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي آمرلي في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، تشييعا مهيبا لجثمان القائد الشهيد ابو مهدي المهندس وبقية الشهداء الذين قضوا خلال العدوان الأميركي الغادر.ورفع المشيعون صورا ولافتات تندد بالمجزرة الأميركية، كما استذكروا بطولات القائد الشهيد ودوره في فك الحصار عن مدينة آمرلي عندما حاصرها “داعش” في عام 2014.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



آمرلي تقيم تشييعا كبيرا للقائد المهندس وشهداء الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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