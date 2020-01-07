تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلي بغداد

2020/01/07 | 21:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى أنه نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران […]

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