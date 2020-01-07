2020/01/07 | 21:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وصف مدرب منتخبنا الأولمبي عبد الغني شهد مباراة الغد أمام أستراليا في بطولة كأس آسيا دون 23 سنة والتي تحتضنها تايلاند بالمهمة مؤكدا أنها تحدد مسار الفريق في المسابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهد يؤكد ان مباراة أستراليا مدخل جيد لبطولة آسيا وصافرة صينية تدير اللقاء ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهد يؤكد ان مباراة أستراليا مدخل جيد لبطولة آسيا وصافرة صينية تدير اللقاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).