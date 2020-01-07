مرشح ساحات التظاهر لرئاسة الوزراء يغادر بغداد

2020/01/07 | 21:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب فائق الشيخ علي، يوم الثلاثاء، سبب مغادرته بغداد.وقال في تغريدة له إنه أبلغ من قبل الأجهزة الأمنية ملاحق من قبل فرقة اغتيالات تابعة لميليشيات، على حد تعبيره.

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