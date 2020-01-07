ترامب وأمير قطر يبحثان الاوضاع بالمنطقة والمستجدات في العراق

2020/01/07 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بحث امير دولة قطر، تميم بن حمد ال ثاني، الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاوضاع بالمنطقة والمستجدات في العراق.

وجاء بيان لديوان الأمير القطري، ان "أمير دولة قطر اجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة لا سيما المستجدات في العراق".

وأضاف ان "أمير دولة قطر بحث مع الرئيس الأمريكي السبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية بالمنطقة وتخفيف حدة التوتر".

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث المتحدث الرسمي باسم حركة "أنصار الله الاوفياء" عادل الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، عن خيارات الفصائل لإخراج القوات الأميركية من البلاد رداً على حادثة اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، فيما كشف

بغداد اليوم-بغداد

نبهت السفارة الأمريكية، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2020) مواطنيها في السعودية إلى احتمال سقوط صواريخ عبر طائرات مسيرة.

وحذرت السفارة، في بيان، رعاياها في المملكة العربية السعودية من "زيادة خطر هجمات الصواريخ والطائرات من دو

بغداد اليوم _ بغداد

حذر النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، اليوم الثلاثاء، من تحركات فصائل مسلحة "موالية لواشنطن"، قد تستهدف القواعد الأميركية في العراق، ويتخذ الأمر ذريعة للبقاء القوات في البلاد أو استهداف فصائل الحشد الشعبي.

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