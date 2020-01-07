في عملية عسكرية خاطفة .. قوات حفتر تسيطر على سرت شرق العاصمة الليبية

2020/01/07 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرقت ثلاث ساعات متابعة ـ الصباح الجديد : اعلنت قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، امس الأول الاثنين سيطرتها على مدينة سرت في وسط البلاد والتي كانت تحت سيطرة قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، بعد تنفيذ عملية عسكرية خاطفة.وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي في بنغازي ...

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