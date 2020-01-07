فيس بوك تمحو تسجيلات الفيديو المحرفة بالذكاء الاصطناعي

2020/01/07 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : قالت شركة فيس بوك إنها ستزيل أي تسجيلات مصورة محرفة أو غيرها من المواد التي جرى التلاعب بها من على منصتها لكنها لن تزيل المواد الساخرة في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل الإعلامي قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية.وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا في تدوينة بتاريخ السادس من يناير/كانون الثاني إنها ستزيل ...

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