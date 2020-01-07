مقتل 11 جنديا يمنيا بصاروخ أطلقه الحوثيون على معسكر في جنوب اليمن

2020/01/07 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد : أعلن مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن مقتل أحد عشر جنديا يمينا وجرح اكثر من عشرين آخرين امس الثلاثاء في قصف صاروخي للحوثيين على معسكرهم في محافظة الضالع جنوب اليمن.وقال المسؤول إن «الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على معسكر مما ادى الى استشهاد 11 جندي ...

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