السويد تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

2020/01/07 | 21:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةانضمت السويد إلى عدد من الدول الأخرى التي حذرت رعاياها من السفر إلى العراق، عدا إقليم كردستان، وسط مخاوف أمنية محتملة عقب تعهد إيران بالرد على الولايات المتحدة بعد اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.وعزت السويد تحذيرها إلى التغيرات في الوضع الأمني في العراق والمنطقة.يذكر أن عددا من الدول الاوروبية حذرت في وقت سابق رعاياها من السفر الى العراق بعد تصاعد حدة الازمة الراهنة في المنطقة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران وتزايد الضربات العسكرية في العاصمة بغداد.

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