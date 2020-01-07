مديرية شؤون إزالة الألغام في السليمانية تعلن حصيلة أنشطتها واعداد ضحايا انفجار الألغام عام2019

2020/01/07 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المديرية العامة لإزالة الألغام في محافظة السليمانية، عن حصيلة أنشطتها واعداد ضحايا الألغام في المحافظة وإقليم كردستان، خلال عام الفين وتسعة عشر.

وأشار مدير عام شؤون إزالة الألغام في المحافظة محسن عبد الكريم في مؤتمر صحفي، الى انخفاض اعداد ضحايا انفجار الألغام عاما بعد آخر، في المحافظة والإقليم بشكل عام، مبينا ان المديرية تمكنت خلال العام الماضي من تنظيف اكثر من ستمئة وثلاثة وخمسين الف متر مربع في السليمانية من الالغام، تم خلالها إزالة أربعة آلاف وتسعمئة وأربعة وعشرين لغما، إضافة الى مواد أخرى متفجرة.

أكد عبد الكريم تسجيل تسعة حوادث تتعلق بإنفجار الغام في المحافظة، نتج عنها مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ستة آخرين، فضلا عن إصابة اثنين من العاملين اثناء قيامهم بإزالة الألغام.

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