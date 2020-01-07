وفاة اللاعب السعودي السابق خميس العويران بعد صراع مع المرض

2020/01/07 | 22:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي لاعب وسط المنتخب السعودي لكرة القدم سابقا خميس العويران الثلاثاء عن 46 عاما بعد معاناة مع المرض بحسب ما نعاه الاتحاد السعودي للعبة.ونشر الاتحاد السعودي تعزية رئيسه ياسر […]

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