2020/01/07 | 22:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن تسلمه رسالة امس من الجانب الاميركي تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل انها خطأ، معتبراً أن اي تهديد لامن العراق سيكون مؤذياً لدول المنطقة والعالم.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن “وضعنا حرج وحساس والذي حدث من اغتيالات فجر حالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي: تسلمنا رسالة من الاميركان بشأن الانسحاب وبعد ساعات قيل إنها خطأ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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