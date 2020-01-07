غوتيريس يؤكد لصالح حرص الامم المتحدة على استقرار العراق وحفظ سيادته

2020/01/07 | 22:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس، الثلاثاء، حرص المنظمة الاممية على استقرار العراق وحفظ سيادته، فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح حرصه على ان يكون البلد ساحة ومرتكزا للتوافق والسلام الاقيلمي والدولي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن صالح "تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، وجرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وموقف المجتمع الدولي منها".

ونقل البيان عن غوتيرس "حرص المنظمة الأممية على دعم استقرار العراق وحفظ سيادته"، مبديا "قلقه الشديد ازاء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين"، مشدداً "على ضرورة ضبط النفس والأحتكام الى لغة العقل والحكمة في معالجة الأزمات.

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية عن "شكره وتقديره للأمين العام على اتصاله وحرصه على أمن وسلامة العراق"، مشدداً على "الحرص ان يكون البلد ساحة ومرتكزاً للتوافق والسلام الإقليمي والدولي، والنأي به عن الصراعات والنزاعات والتوتر".





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